Gruppensieger! Wiener Kroaten feiern WM-Party

Kroatien ist Gruppensieger in der WM-Gruppe D! Die "Feurigen" haben sich mit dem Maximum von neun Punkten ins Achtelfinale geschossen. Da gab es natürlich Grund genug, um bis in die Nacht zu feiern. Auch die Wiener Kroaten machten die Nacht zum Tag.

Vor allem bei den "Hotspots" in der Prater Alm und auf der Ottakringer Straße ging die rot-weiß karierte Fete so richtig ab. Es blieb aber alles friedlich. Dort wo am Freitag noch Serben und Albaner wild randaliert hatten, wurden freundschaftlich die letzten "Pivos" nach dem Abpfiff getrunken.

Kurz nach 22:30 zog die Polizei auch schon mit einem Großteil ihrer Einsatzfahrzeuge aus Ottakring ab. Es wurden nur noch einzelne Fahrzeug-Kontrollen durchgeführt, um hupende Konvois zu stoppen.

Am Mittwoch ist die Polizei wieder in Alarmbereitschaft, da spielt Serbien gegen Brasilien um ein Ticket für das Achtelfinale.

