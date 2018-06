Hätte Kroatiens WM-Held mit Rot fliegen müssen?

In Minute 53 versetzte es 44 Millionen Argentiniern einen Stich im Herzen. Goalie Willy Caballero verunglückte ein Zuspiel, landete direkt bei Gegner Ante Rebic. Der Kroate hielt im Strafraum drauf und erzielte das 1:0.

Es war der Anfang vom Ende für das Team von Superstar Lionel Messi. Das Spiel endete mit einem 3:0-Triumph der Kroaten. Mit einem Punkt aus zwei Spielen droht Argentinien das vorzeitige WM-Aus.

Rebic leitete die argentinische Blamage ein. Für viele hätte der Frankfurt-Profi zu diesem Zeitpunkt längst unter der Dusche stehen müssen. In Hälfte eins hatte er sich nur durch Fouls in Szene setzen können. Zunächst hatte er Mercado in Rugby-Manier zu Boden gestreckt, dann Eduardo Salvio mit aufgestellter Sohle niedergetreten.

Sein volles Körpergewicht hatte auf den Knöchel des Gegenspielers eingewirkt. Mit Glück war es zu keiner Verletzung gekommen. Rebic kam mit der Gelben Karte davon.

(Heute Sport)