Hamilton will als Englands "Edel-Fan" zum WM-Finale

Unmittelbar vor dem Heim-Grand-Prix in Silverstone wurde Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zum großen Fußballfan. Der Brite möchte die englische Nationalmannschaft im WM-Finale als "Edel-Fan" anfeuern.

Die "Three Lions" überwanden gegen Kolumbien den Elfmeter-Fluch, stiegen erstmals im Penaltyschießen auf. Jetzt träumt ganz England vom Finaleinzug. So auch Hamilton, der beim Endspiel in Moskau dabei sein möchte.

Finale frei gehalten

"Ich habe mir diesen Tag extra freigenommen, weil ich da in Russland sein will. Ich möchte sie anfeuern", erzählte Hamilton vor dem Heim-GP in Silverstone. Glück für den 33-Jährigen: Am Final-Wochenende findet kein Formel-1-Rennen statt.

Davor muss das englische Nationalteam noch zwei Hürden nehmen. Am Samstag geht es im Viertelfinale gegen Schweden (16 Uhr). Und das bringt den Mercedes-Piloten in Zeitstress, denn das Qualifying und Grand Prix von Großbritannien steigt unmittelbar davor (15 Uhr).

"Wie hoch ist eigentlich die Strafe, wenn man die Pressekonferenz verpasst? Können wir da verhandeln? Ich will das Spiel sehen", so der Brite. Vom Medientermin wäre der Mercedes-Pilot entbunden, wenn er es nicht unter die Top-Drei schafft.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)