Hammer-Duelle! Das sind alle WM-Achtelfinal-Spiele

Am Samstag geht die Fußball-WM 2018 erst so richtig los. Die Gruppenphase ist vorbei, in der K.o.-Runde stehen einige absolute Leckerbissen auf dem Programm. Wer den Überblick verloren hat, der ist hier genau richtig.

Von Samstag bis Dienstag werden die Plätze im Halbfinale vergeben. Diese Termine sollten Sie sich rot im Kalender anstreichen!

Samstag, 30.6. 16:00 Uhr: Frankreich - Argentinien

Samstag, 30.6. 20:00 Uhr: Uruguay - Portugal

Sonntag, 1.7. 16:00 Uhr: Spanien - Russland

Sonntag, 1.7. 20:00 Uhr: Kroatien - Dänemark

Montag, 2.7. 16:00 Uhr: Brasilien - Mexiko

Montag, 2.7. 20:00 Uhr: Belgien - Japan

Dienstag, 3.7. 16:00 Uhr: Schweden - Schweiz

Dienstag, 3.7. 20:00 Uhr: Kolumbien - England



