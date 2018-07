Heiße Küsse! Ronaldo genießt Liebesurlaub

Die WM verfolgt Cristiano Ronaldo nach dem Achtelfinal-Aus Portugals gegen Uruguay nur noch vor dem Fernseher aus mit.

Wenn überhaupt, denn die aktuellen Instagram-Bilder seiner Freundin Georgina Rodriguez zeigen "CR7" beim innigen Turteln mit seiner Angebeteten. Im Liebesurlaub lässt sich der 33-Jährige sichtbar glücklich die Sonne auf sein Sixpack scheinen, Sohnemann Ronaldo jr. ist selbstverständlich auch mit von der Partie.

Den Ort seines Traumurlaubes verrät Ronaldo leider nicht, die Klippen im Hintergrund könnten aber zur italienischen Küste zählen. "Bella Italia" könnte sowieso bald zur zweiten Heimat des Portugiesen werden, schließlich steht laut spanischen und italienischen Medien sein Wechsel zu Juventus Turin kurz vor dem Vollzug.

Juves Hauptsponsor FIAT ist bereit, für den fünffachen Weltfußballer tief in die Tasche zu greifen. Über vier Spielzeiten hinweg soll Ronaldo jährlich 30 Millionen Euro netto abcashen, zudem winkt ihm ein lukrativer Nebenjob als Markenbotschafter von Ferrari. Die Juve-Tifosi rechnen bereits fix mit einem Wechsel Ronaldos, sie kaufen sich vor dem Stadion schon Trikots mit seinem Namen und seiner Nummer 7.

Am Mittwoch soll es dann so weit sein. Ronaldos Agent Jorge Mendes wird in Madrid Real-Boss Florentino Perez treffen und dabei den Mega-Deal unter Dach und Fach bringen. Noch pokern sie um die Ablösesumme. Juventus will 100 Millionen für Ronaldo zahlen, Real fordert aber mindestens 150 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)