Heißes Duell Europa gegen Südamerika um WM-Titel

Seit Montag steht fest: Der neue Weltmeister kommt aus Europa oder Südamerika. Mit Japan verabschiedete sich der letzte asiatische Verband, die Afrikaner haben nicht einmal die Gruppenphase überstanden. Auch Mittelamerika-Hoffnung Mexiko ist draußen.

Bei den Mexikanern setzte sich der Achtelfinal-Fluch fort. Seit der Heim-WM 1986 war immer in der Runde der letzten 16 Endstation. Auch für Afrika war es keine gute WM, kein Team schaffte es in die K.o.-Phase. Am Dienstag werden die letzten beiden Viertelfinal-Tickets ausgefochten. Schweden spiel um 16:00 Uhr gegen die Schweiz, Kolumbien trifft im Schlager (20 Uhr) auf England.

Damit bleiben nur noch Teams aus Südamerika und Europa übrig. Eines ist auch klar: Nachdem sich Deutschland verabschiedet hat, gibt es fix einen neuen Weltmeister.

