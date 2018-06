Hier verletzt sich Neymar beim Brasilien-Training

Keine 15 Minuten dauerte die brasilianische Trainingseinheit für Neymar am Dienstag. Der 26-Jährige griff sich mehrmals an den rechten Knöchel, verließ in Begleitung eines Physiotherapeuten humpelnd den Platz Richtung Kabine.

Zuvor hatte 222-Millionen-Mann mit seinen Teamkollegen eine Hösche gespielt. Eine unter Fußballern beliebte Aufwärmübung. Doch ein falscher Schritt dürfte dem PSG-Star zum Verhängnis geworden sein. Neymar versuchte, einen Ball mit seinem rechten Fuß wegzuschneiden, griff sich unmittelbar danach mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Knöchel.

WM-Aus nach nur einem Spiel?

Da schrillen bei den Fans der "Selecao" die Alarmglocken. Im Februar hatte sich der Legionär von Paris St. Germain einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zugezogen, musste sich einer Operation unterziehen. Erst im Test gegen Österreich gab der Flügelflitzer sein Startelf-Comeback.

Und nun könnte die WM für den Superstar nach einem Spiel schon wieder gelaufen sein. Womöglich ist es nur eine Vorsichtsmaßnahme, denn Brasilien absolvierte lediglich eine Regenerationseinheit. Am Freitag treffen die Kicker vom Zuckerhut auf Costa Rica. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

(wem)