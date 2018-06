Hinrichtung von Messi! IS droht mit Attacke bei WM

Großveranstaltungen sind ein beliebtes Ziel von Terroristen. Auch bei der WM in Russland sind die Sicherheits-Behörden in Alarmbereitschaft. Bisher sind große Terror-Attacken ausgeblieben. Wird sich das bald ändern? Der IS ruft seine Anhänger zu Anschlägen auf – mit einem verstörenden Plakat.

Messi-Hinrichtung



"Wölfe des Kalifats, seid bereit! Denn die Jagdsaison beginnt bald", schreibt die Terror-Organisation auf ein Plakat, das Kämpfer in einem WM-Stadion zeigt. Außerdem zu sehen ist Lionel Messi. Der Argentinien-Superstar trägt einen orangefarbenen Sträflingsanzug, kniet auf dem Rasen und soll offenbar hingerichtet werden.

Verstörende Plakate



Der IS veröffentlichte noch zwei weitere Plakate. Eines zeigt einen Kämpfer, der Video-Monitore mit Weltcup-Veranstaltungsorten beobachtet. "Die Ziele der Wölfe", steht auf dem Bildschirm. "Feinde Allahs, wartet auf das, was kommt", steht darunter geschrieben. Das dritte Plakat zeigt einen Mann mit einer Bombe unter dem Arm in Stadion.

Behörden beruhigen



Bisher gab es einen Vorfall in Moskau, bei dem ein Taxi in eine Menschenmenge fuhr. Dabei soll es sich aber nicht um einen Anschlag gehandelt haben. Russlands Behörden betonen, die Lage im Griff zu haben. "Wir sind bereit, jederzeit und überall gegen Rechtsbrecher hart vorzugehen", erklärt Anton Gussjew, der im russischen Innenministerium für Großveranstaltungen zuständig ist.

(heute.at)