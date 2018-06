Hotel-Matratzen schuld an Verletzung von Marcelo

Brasilien bezahlte den 2:0-Sieg gegen Serbien teuer. Bereits in der zehnten Minute versetzte Marcelo die Fans der "Selecao" in Schockzustand. Der Linksverteidiger von Real Madrid musste ausgewechselt werden, vergoss beim Abgang bittere Tränen.

Da dachten alle schon an das WM-Aus der Star-Verteidigers. Doch wenig später kam die Entwarnung. Die Diagnose des Teamarztes Rodrigo Lasmar ergab: Verspannte Muskeln im Wirbelbereich. Ein Hexenschuss.

Das brasilianische Team begab sich auf Ursachenforschung. Die These des "Selecao"-Arztes: "Es könnte mit der Matratze im Hotelbett zu tun haben."

Daran wird jetzt gearbeitet, um den 30-Jährigen bis zum Achtelfinale am Montag gegen Mexiko wieder fit zu bekommen. "Für eine Prognose ist es noch zu früh", so Lasmar. Bis zum ersten Auftritt stehen ja noch ein paar Nächte an.

(wem)