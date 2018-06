Hummels-Klartext: "Das brach uns das Genick!"

0:2 gegen Südkorea! Titelverteidiger Deutschland muss als Gruppenletzter von der WM in Russland abreisen. Die Spieler lagen fassungslos am Rasen. Die Fans starrten mit leeren Blicken hinab. Alle hatten Tränen in den Augen.

Wie konnte das passieren? Mats Hummels stellte sich als erster mutig im TV-Interview: "Es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt. Selbst mit dem 0:1 haben wir versucht, das zu drehen. Keiner von uns hat den Ball ins Tor gebracht. Ich selber habe einen vergeben, den ich machen muss. Das hat uns heute das Genick gebrochen."

Der Bayern-Star weiters: "Außer Belgien und England hat bei dieser WM jeder Favorit gegen vermeintlich Kleinere große Probleme."

Was muss sich ändern, wie geht es weiter? "Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Das werde ich öffentlich nicht sagen. Das letzte gute Spiel war Herbst 2017, das ist lange her."

Nachsatz: "Ab der 65. haben wir die Positionen verloren. Da waren teilweise unglaubliche Konter dabei. Da haben wir die Struktur verloren."

Schlusswort: "Ganz, ganz, ganz bitterer Abend für den deutschen Fußball."

(Heute Sport)