IKEA-Ärger! Verwirrung um Rache-Tweet an Schweden

Diese Situation kennen wohl viele: Nach dem Einkauf bei IKEA hat man so seine Probleme, die erworbenen Sachen zusammenzubauen. So ist es scheinbar auch dem englischen Teamspieler Harry Maguire vor zwei Jahren gegangen. Der heute 25-Jährige schwor in einem Tweet Rache. Doch das Posting scheint ein Fake zu sein.

Im Tweet aus dem Jahre 2016 heißt es: "Habe gerade vier verdammte Stunden gebraucht, um eine Tischlampe selbst zusammenzubauen. Ich werde mich dafür an der gesamten schwedischen Nation rächen. In diesem oder im nächsten Leben."

Die Rache folgte im WM-Viertelfinale. Maguire köpfte seine "Three Lions" gegen Schweden mit 1:0 in Front. Es war der erste Treffer im Nationalteam für den 25-Jährigen.

Doch die Rachegelüste dürften nicht so groß gewesen sein. Den Tweet soll Maguire nicht selbst verfasst haben. Ein Scherzbold hatte sich einen Spaß auf Kosten des schwedischen Möbelhauses erlaubt.

(wem)