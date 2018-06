Illegales Autorennen! WM-Star fährt Fußgänger tot

Nach dem marokkanischen WM-Aus in der Gruppenphase ist Schalke Legionär Amine Harit in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt gewesen. Bei einem illegalen Straßenrennen wurde ein Fußgänger getötet.

Der Unfall hatte sich Medienberichten zufolge am frühen Samstagmorgen ereignet. Harit saß am Steuer, als ein junger Mann überrollt wurde, dabei ums Leben kam. Anfangs war berichtet worden, dass der 14-jährige Bruder des Schalke-Legionärs am Steuer gesessen sein soll. Doch der 21-Jährige fuhr selbst.



Fußgänger erfasst

Der tragische Unfall ereignete sich auf einer Hauptstraße in der Nähe des Bahnhofs von Marrakesch. Harit und einige Bekannte sollen in ihren Range Rover ein illegales Straßenrennen bestritten haben. Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde ein 28-jähriger Fußgänger erfasst. Der 28-Jährige war sofort tot.

Anfangs soll der Schalke-Star Fahrerflucht begangen haben. Passanten sollen den Fußballer dann aufgehalten haben.

Mittlerweile hat Harits Klub Schalke 04 den Vorfall bestätigt. Er habe als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den Unfall zu verhindern, erklärten die "Knappen". Die Polizei nahm den Unfall auf, Harit konnte nach einer Einvernahme die Polizeistation wieder verlassen. Der 21-Jährige soll unter Schock stehen. Sein Pass wurde eingezogen. Er darf Marokko nicht verlassen.

