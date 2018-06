In Zimmer eingeschlossen! Star Salah vor WM-Abreise

Unruhe im ägyptischen Nationalteam: Superstar Mohamed Salah soll sich weigern, im letzten und bedeutungslosen Spiel der Ägypter gegen Saudi-Arabien anzutreten. Der Grund: ein Zerwürfnis mit dem ägyptischen Fußballverband.



Zu viele Gäste im Team-Hotel

Ägyptische Medien berichten, dass Salah nach der Niederlage gegen Russland seinen Unmut über die Unterbringung des Nationalteams in Russland geäußert haben. Der nationale Verband EFA habe eine Vielzahl von Geschäftsleuten, Stars und Künstlern eingeladen, das Team zu besuchen, und so für Ablenkung gesorgt.

Im Zimmer eingeschlossen

Der Verband ließ das nicht so stehen, forderte den Star auf "nicht im Zorn zu sprechen". Daraufhin soll sich Salah in seinem Zimmer eingeschlossen haben. Die Abreise des Liverpool-Goalgetters soll bevorstehen. Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am kommenden Montag will Salah den Berichten zufolge nicht spielen.

Bitteres Ende nach Traumsaison

Es wäre das bittere Ende einer Traumsaison. Salah schoss Tore am Fließband, verletzte sich aber im Finale der Champions League nach einer Attacke von Real-Star Sergio Ramos. Bei der WM ist Ägypten in der Vorrunde gescheitert.

(Heute Sport)