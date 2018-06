Island feiert das 1:1 gegen Messi wie den WM-Titel

Island eilt von Fußball-Wunder zu Fußball-Wunder. Nach der sensationellen Vorstellung bei der EM 2016 in Frankreich gelang Island bei der WM in Russland gleich im ersten Spiel eine Sensation. Die Insel-Kicker luchsten Argentinien mit Messi und Co. ein 1:1 ab, der Punkt wurde gefeiert wie ein WM-Titel.

Huh! Messi biss sich die Zähne an der dichten Abwehr der Isländer aus, auch ein verschossener Elfer trug zum allerersten Punktgewinn bei einer WM für das kleinste Teilnehmer-Land aller Zeiten bei. Gleich im ersten Spiel in der Geschichte schrieben die Isländer also an.

Alfred Finnbogason erzielte den umjubelten Ausgleich und wird spätestens ab heute als Nationalheld verehrt.

Mit den Fans wurde das Unentschieden gefeiert, wie wenn schon der Titel gewonnen wäre. Mit Island muss man also auch bei der WM rechnen. Kroatien und Nigeria sollten also gewarnt sein.

(Heute Sport)