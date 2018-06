Japan zeigt bei WM beste Abseitsfalle aller Zeiten

Vier Punkte aus zwei Spielen, Platz eins in Gruppe H! Japan ist eines der Sensationsteams bei dieser Fußball-WM.

Ein Grund: sehr gute Organisation. Bestes Beispiel ist die gnadenlose Abseitsfalle, die beim 2:2 gegen Senegal zuschnappte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Afrikaner einen Freistoß aus gefährlicher Position. Doch die Asiaten rückten bei der Standard-Situation blitzschnell raus und ließen damit nicht weniger als sechs (!) Gegenspieler ins Abseits laufen. Gewagt – und

erfolgreich.

Japan pulled off the best-executed offside trap in history. pic.twitter.com/LLeF3EdjBf