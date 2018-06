Jogi Löw zu Real? Das sagt der deutsche Teamchef

Die Gerüchteküche brodelt! Real Madrid ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Erfolgscoach Zinedine Zidane, der nach dem dritten Champ8ions-League-Titel in Folge am Donnerstag überraschend den Hut nahm.

Als großer Favorit auf den Trainerposten bei den "Königlichen" gilt Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino. Immer wieder genannt wird allerdings auch DFB-Coach Jogi Löw, der seinen Vertrag als deutscher Teamchef erst vor kurzem verlängert hatte.

Am Freitag wurde der 58-Jährige auf den freien Trainersessel in Madrid angesprochen. Löw erteilte den Gerüchten aber eine klare Absage. "Das kann ich völlig ausschließen. Das ist kein Thema", so der Weltmeister-Trainer von 2014. "Real wird sicher einen sehr guten Nachfolger für Zidane finden. Ich bin jetzt aber bei der WM."

Real-Fans wünschen sich Klopp

Geht es nach den Fans, darf sich ausgerechnet der Coach des Champions-League-Finalgegners Hoffnungen machen. Denn die beiden spanischen Fachblätter AS und Marca haben ihre Leser gefragt, wer neuer Real-Trainer werden soll. Klare Antwort in beiden Fällen: Jürgen Klopp! Die AS-User stimmten zu gut 40 Prozent für den Deutschen. Doch ein Engagement des 50-Jährigen scheint kaum realisierbar zu sein. Klopps Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2022.

(wem)