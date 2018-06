Koller kritisiert Neymar, beim Tricksen verletzt?

WM-Aus wegen einer Hösche? Dieses Schicksal droht Neymar Jr. Der Brasilianer will der Endrunde in Russland seinen Stempel aufdrücken und erreichen, was er 2014 in der Heimat noch verpasste: den Titel.

Am Dienstag gab es im Training den großen Schock. Neymar spielte mit seinen Kollegen ein lockeres Spielchen. Ein Ausfallschritt, der Schmerz schoss ihm ein. Neymar verzog das Gesicht und humpelte anschließend vom Platz.

Vor der WM hatte er PSG wegen einer Mittelfuß-Verletzung gefehlt. Jetzt folgte der Griff an den Knöchel. Die "Selecao" muss um seinen Einsatz am Freitag gegen Costa Rica bangen.

Mit den Szenen konfrontiert, gab auch Österreichs Ex-Teamchef Marcel Koller in seiner Funktion als ORF-Experte seinen Senf dazu ab.

"Wenn da ein Ball liegt, will man natürlich ein bisschen tricksen", versteht Koller. Der Schweizer versteht aber nicht, warum Neymar, gerade erst von einer hartnäckigen Verletzung zurück, nicht verantwortungsvoll genug ist, vorher aufzuwärmen.

Der Moderator bohrte nach, wollte wissen, ob er das als Teamchef verhindert hätte? "Ja." Tite hätte Neymar als dessen Trainer nicht mitspielen lassen sollen.

(Heute Sport)