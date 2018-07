Korea-Coach: "Deutsche hochnäsig und arrogant"

Südkorea wurde zum Sargnagel für die deutsche Mannschaft. Der asiatische Underdog gewann am letzten Spieltag der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister mit 2:0, schickte das DFB-Team damit nach Hause.

Nun plauderte Südkorea-Kicker Ja-Cheol Koo aus dem Nähkästchen. Der Augsburg-Legionär verriet die Motivationstricks des südkoreanischen Teamchefs Tae-Yong Shin, der als asiatische Kopie von DFB-Teamchef Jogi Löw gilt.

"Nase weit oben und arrogant"

"Er hat uns in der Besprechung vor dem Spiel gesagt, dass die deutschen Spieler die Nase weit oben haben, sie arrogant sind, schon alles gewonnen haben und nichts mehr erreichen wollen", so der 29-Jährige in der SportBild. "Er sagte uns: ,Deutschland hat keinen Hunger mehr!´"

Die Worte zeigten Wirkung. Südkorea agierte viel bissiger. "Der Trainer hatte schon in den ersten beiden Gruppenspielen beobachtet: Die Deutschen mögen es nicht, wenn man sie hart attackiert."

So ging der koreanische Matchplan auf. "Ich habe gefühlt, dass sie keinen Hunger hatten. Sie sind nicht so viel gelaufen, waren nicht so aggressiv. Ich habe schon während des Spiels gefühlt: Vielleicht können wir gewinnen!", so Koo. Und so kam es auch. Korea feierte mit dem 2:0-Erfolg eine Sternstunde, Deutschland schieb blamabel als Gruppenletzter aus.

(wem)