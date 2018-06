Krisenmodus! So reagiert Jogi Löw auf Auftaktpleite

Fliegt der Titelverteidiger wieder in der WM-Vorrunde raus? Es wäre nicht neu. 2010 passierte genau das Italien, 2014 den Spaniern. Jetzt Deutschland?

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

Löw: "Müssen Reaktion zeigen"

Deutschland-Teamchef Jogi Löw weiß nach der 0:1-Pleite gegen Mexiko. Der Druck auf sein Team wächst, ab sofort sind Siege Pflicht. "Es ist keine gewohnte Situation, das erste Spiel zu verlieren. Jetzt müssen wir uns der Gegebenheit stellen", stellt er klar. "Nächstes Spiel müssen wir eine Reaktion zeigen."

Endspiel gegen Schweden

Das steigt am Samstag gegen Schweden. Stolpert Deutschland wieder, könnte die WM 2018 bereits gelaufen sein. Es wäre das erste Vorrunden-Aus Deutschlands überhaupt in der WM-Gschichte.

DFB ändert Terminplan nach 0:1

Löws erste Reaktion nach der Auftaktpleite – der ersten seit 36 Jahren für Deutschland bei einer WM. Er schaltet in den Krisenmodus. Der DFB änderte den Terminplan am Montag, um das 0:1 rigoros aufzuarbeiten.

Am Tag nach der Pleite wird die Niederlage hinter verschlossenen Türen analysiert. Der DFB kündigte einen medienfreien Tag im Quartier in Watutinki vor den Toren Moskaus an. Eine angekündigte Pressekonferenz mit dem ehemaligen Kapitän Philipp Lahm, Botschafter für die deutsche EM-Bewerbung für 2026, fällt ebenfalls aus. Auch das Training wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

"Wir sind jetzt im nächsten Spiel gefragt, das kann für uns ein schwieriger Weg werden, aber den müssen wir jetzt gehen", meint DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.

(Heute Sport)