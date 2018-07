Kroaten-Superstar trank vor Elfer-Krimi Wodka

Das vermeintlich kleine Kroatien ("nur" 4,1 Millionen Einwohner) steht nach dem Sieg im Elfmeterschießen über Russland im Halbfinale der WM 2018!

Einer, der ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, ist Davor Suker. Mit sechs Tore schoss er die "Feurigen" bei der WM 1998 ebenfalls unter die besten vier Teams, wo er sich mit seinen Kollegen aber Frankreich mit 1:2 geschlagen geben musste. Zum Trost sprangen für ihn aber immerhin der Titel des Torschützenkönigs und Platz drei nach einem 2:1-Erfolg über die Niederlande heraus.

Heute ist Suker als Verbandspräsident der starke Mann hinter dem jüngsten Höhenflug der Kroaten. Im "Thriller" gegen Russland litt er auf der Tribüne neben seiner Regierungschefin Kolinda Grabar-Kitarovic und FIFA-Boss Gianni Infantino mit. Wie sehr ihm die Partie auf die Nieren ging, plauderte er nach Spielende aus."Vor dem Elfmeterschießen habe ich Wodka getrunken vor lauter Aufregung", gestand er.

Kaum vorzustellen, was Suker in einem möglichen Elferschießen im Finale (wenn Kroatien so weit kommt) machen muss, um seine Nerven im Zaum zu halten...

(Heute Sport)