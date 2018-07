Kroaten-Party! Polizei sperrte Ottakringer Straße

Vor dem WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England war die Polizei vor allem auf der Ottakringer Straße in Alarmbereitschaft. Während des Spiels blieb zumindest alles friedlich, die Südosteuropäer zitterten mit ihrer Mannschaft vor den Bildschirmen mit. Nach der Partie musste die Polizei die Ottakringer Straße allerdings absperren.

Die Polizei kontrollierte Autos mit Kroatien-Flaggen und führte vereinzelt Personenkontrollen durch. Die Kroaten hatten andere Sorgen, als sich mit den Behörden anzulegen, denn England ging schon in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Ivan Perisic glich in der 68. Minute zum 1:1 aus, da bebte der 16. Wiener Gemeindebezirk natürlich.

In der Verlängerung setzten sich die Kroaten sogar mit 2:1 (Tor: Mario Mandzukic) durch und stehen damit im WM-Finale. Auf der Straße wurde getanzt, gesungen und gefeiert, es blieb aber alles friedlich. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun und sperrte die Ottakringer Straße sicherheitshalber vom Hernalser Gürtel bis zum Johann-Nepomuk-Berger-Platz.

"Die Sperre erfolgt um den Feierlichkeiten der kroatischen Fußballfans Platz zu schaffen und eine mögliche Gefährdung durch den Fahrzeugverkehr zu vermeiden", vermeldete die Polizei via Twitter.

Gegen 23:15 Uhr zogen die ersten Einheiten aus Ottakring wieder ab, die Party blieb komplett friedlich. Um 23:30 wurde auch die Sperre wieder aufgehoben.

Am Sonntag steht schon der nächste Großeinsatz bevor, dann kämpft Kroatien gegen Frankreich um den WM-Titel.

