Kroatiens "WM-Trottel" sah Finale nur vom TV aus

Eigentlich zählt ein WM-Kader 23 Personen. Bei Kroatien holten sich nach dem verlorenen WM-Finale aber nur 22 Kicker ihre Medaillen ab. Einer fehlte: Nikola Kalinic.

Aber warum? Des Rätsels Lösung findet sich in der Arbeitseinstellung des 30-jährigen Milan-Stürmers. Kalinic war mit seiner Rolle als Ersatzmann für Mario Mandzukic unzufrieden. In einem Testkick und im ersten WM-Spiel soll er Trainer Zlatko Dalic die Einwechslung verweigert haben – also setzte ihn dieser in den nächsten Flieger Richtung Heimat. Als offizieller Grund wurde eine Rückenverletzung, die es so aber nicht gab, angegeben.

Kalinic war somit beim Siegeszug seiner Kollegen bis in das Finale zum Zusehen verdammt. Bleibt abzuwarten, ob er seine Lektion gelernt hat...

(Heute Sport)