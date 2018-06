Unglaubliches Finish 23. Juni 2018 22:20; Akt: 23.06.2018 22:20 Print

Kroos lässt Deutschland auszucken: "Braucht Eier!"

"So einen Ball reinzuhauen, das braucht auch Eier", grinste Toni Kroos nach seinem sensationellen 2:1-Siegtreffer in der 95. Minute in die TV-Kameras.