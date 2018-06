Kuriose WM-Fotos! Ekel-Alarm bei Neymar und Co.

Bei der Fußball-WM in Russland ist natürlich auch eine Horde an Fotografen immer vor Ort. Den Linsen der Kameras entgeht kein Schnappschuss, da kann es auch schon einmal vorkommen, dass in einem ungünstigen Zeitpunkt geknipst wird.

Beim 2:0 von Brasilien gegen Costa Rica drückte ein Fotograf genau in dem Moment ab, als Neymar einen herzhaften Patzen Spucke auf dem Feld liegen ließ.

Auch den spanischen Kapitän Sergio Ramos hat es im ersten Gruppenspiel gegen Portugal erwischt, wie dieser Schnappschuss beweist.

(Heute Sport)