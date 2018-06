Legende Maradona heult im Stadion Rotz & Wasser

Argentinien ging am Donnerstagabend bei der WM gegen Kroatien unter. Das Team um Superstar Lionel Messi wurde 0:3 abgefertigt und steht nach dem müden 1:1 zum Auftakt gegen Island vor dem Aus in der Gruppenphase.

Der Schock stand nicht nur den Spielern ins Gesicht geschrieben. Auf den Tribünen im Stadion von Nischni Nowgorod weinten die mitgereisten Fans um ihren WM-Traum.

Auch in der VIP-Area spielten sich emotionale Szenen ab. Fußball-Legende und argentinischer Edelfan Diego Maradona hatte wie schon gegen Island mit seinem Heimatland mitgefiebert.

Kroatien-Fans feiern in Zagreb

Nach dem Abpfiff war er völlig aufgelöst. Wenn Maradona nicht gerade das Gesicht in seinen Händen vergrub, blickte er mit tränengetränkten Augen auf das Spielfeld hinab. Die TV-Kameras fingen die Bilder ein und lieferten sie in die ganze Welt hinaus.

Diego Maradona went from jumping with joy to rubbing his eyes in disbelief... the World Cup legend's rollercoaster night https://t.co/bFyrsWHFpA #WorldCup pic.twitter.com/7L6d9NhP1y