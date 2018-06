Lewandowski attackiert Mitspieler nach WM-Aus

Ob das so gut ankommt bei seinen Teamkollegen? Eher nicht!

Robert Lewandowski hat sich nach dem Aus von Polen bei der WM zu Wort gemeldet – und letztlich alle Schuld daran auf seine Kollegen abgeladen.

"Vielleicht konnten wir nicht mehr machen", sagte der Stürmer von Bayern München nach dem 0:3 gegen Kolumbien im polnischen Fernsehen.

"Ich war allein"

"Seien wir ehrlich: Wir haben nicht haarscharf verloren", stellte er klar. "Wir haben gekämpft, wir haben unser Bestes versucht, aber wir können momentan nicht mehr machen."

Auf Nachfrage, warum das so sei, wurde Lewandowski deutlicher und sprach Qualitätsprobleme in der Mannschaft offen an.

"Ich war allein, wir haben gekämpft, ich habe gekämpft, ich habe alles getan, was ich tun kann, aber kämpfen reicht nicht aus, um WM-Spiele zu gewinnen. Man braucht auch Qualität und wir hatten zu wenig davon."

Kein Hauch von Selbstkritik

Lewandowski redete sich in Rage: "Aus nichts kann ich nichts machen. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der den Ball erobert, fünf Gegner und den Torwart ausspielt und dann ein Tor schießt." Für Selbstkritik sah er keinen Anlass: "Ich wäre wütend auf mich, wenn ich Chancen gehabt und vergeben hätte. Ich bin ein Stürmer, der von Vorlagen lebt."

Abrechnung in Bayern-Manier

Lewandowski fällt nicht zum ersten Mal mit einer Kollegenschelte auf. Bei Bayern sorgte er für Wirbel, als er seinen Mitspielern vorwarf, ihn im Kampf um die Torjägerkanone nicht genug zu unterstützen.

Bei der WM blieb Lewandowski komplett blass. Er wollte sich in Russland ins Rampenlicht spielen für einen Wechsel zu Real Madrid. Beim 0:3 gegen Kolumbien war er wie beim 1:2 gegen Senegal zum Auftakt ungefährlich. Er kam im gegnerischen Strafraum nur sechsmal an den Ball.

Auch der Tausch seines Sturmpartners, Dawid Kowniacki von Sampdoria Genua für Arkadiusz Milik, brachte nicht den erhofften Schub.

(Heute Sport)