Linzer Kovacic: "Ich muss Real Madrid verlassen"

Mateo Kovacic ist in Linz geboren und aufgewachsen, lernte in der Stahlstadt das Kicken. Wegen seiner kroatischen Wurzeln hat er sich gegen den ÖFB entschieden - darum feiert er derzeit in Russland das 3:0 über Argentinien und das 2:0 gegen Nigeria zum WM-Auftakt.

Umfrage Wer wird der Superstar der WM? Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Neymar

Andres Iniesta

Antoine Griezmann

Toni Kroos

Kevin De Bruyne

Harry Kane

Robert Lewandowski

Jemand anderer

Im Klub ist der zentrale Mittelfeldspieler nicht gesetzt. Bei Real Madrid haben Landsmann Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro in Sachen Einsatzzeiten klar die Nase vorne. Mit 24 Jahren will das Ausnahmetalent nun aber einen Stammplatz bei einem großen Klub.

"Ich will mehr spiele und muss deshalb Real Madrid verlassen", zitiert ihn die spanische Marca auf einem aktuellen Cover. Kovacic hat sich als entschieden. Wohin es ihn zieht, ist allerdings noch unklar. Zuletzt gab es immer wieder Interesse von Top-Klubs aus der Serie A und der Premier League.

Tottenham soll letzten Sommer noch mit einem Angebot abgeblitzt sein. Juventus Turin soll auch mitmischen, hat sich aber erst diese Woche die Dienste von Emre Can gesichert.

Bei Real könnte indes Sergej Milinkovic-Savic als Ersatz vor der Tür stehen.

(Heute Sport)