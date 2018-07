Liverpool-Fans feiern Tränen von Sergio Ramos

Tränen nach dem WM-Aus - ein Bild, das es in Russland immer wieder zu sehen gibt. So auch nach Spaniens Achtelfinal-Niederlage gegen Russland. Sergio Ramos konnte die Tränen nach dem 3:4 im Elfmeterschießen nicht zurückhalten. Mitleid gibt es für ihn wohl bei den spanischen Fans, aber bei den Anhängern des FC Liverpools nicht.

Spott im Netz



"Sergio Ramos weint! Ich liebe dieses Spiel!". "Was für ein befriedigender Moment." Zwei Kommentare von Fans des FC Liverpool über das Aus der Spanier bei der WM. Grund für die Häme? Im Champions-League-Finale brachte der Real-Star Liverpool-Torjäger Mohamed Salah zu Fall, der Ägypter musste verletzt vom Platz. Am Ende setzte sich Real durch, Ramos ließ sich von den Fans feiern. Nun freuen sich die Fans der "Reds" zumindest über eine kleine Revanche.

Ramos is crying his eyes out here. What a moment. — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) 1. Juli 2018

A crying Sergio Ramos is the most satisfying moment in world football. #ESPRUS pic.twitter.com/uNZscpypSo — Ugℓу Nαke∂ Gυу (@t_riumphant) 1. Juli 2018

SERGIO RAMOS CRYING, I LOVE THIS GAME! pic.twitter.com/26CqEsfuTK — Aadam (@aadambirmingham) 1. Juli 2018

When your boyfriend pauses his football related screeching to rewind the TV and snap a photo of Ramos crying. #WorldCup18 pic.twitter.com/z417Y480Xg — Lauren Rellis (@laurenrellis) 1. Juli 2018

(heute.at)