Löw muss heute seinen Doppelgänger besiegen

Heute um 16 Uhr wird es für Deutschland ernst. Der mit viel Bauchweh ins Turnier gestartete Weltmeister benötigt (voraussichtlich) einen Sieg über Südkorea, um nicht schon in der Vorrunde zu scheitern. Je nach Ergebnis im Parallelspiel Schweden gegen Mexiko könnte sogar eine Niederlage reichen.

Daran denkt DFB-Coach Jogi Löw freilich nicht. "Ich bin keiner, der unterschiedliche Szenarien durchspielt", sagt der 58-Jährige. "Wir sollten mit unserem Spiel und mit unserem Ergebnis für Klarheit sorgen und es aus eigener Kraft schaffen."

"Bester Trainer der Welt"

Sprich: Löw will sein Double besiegen. Den auf der Südkorea-Bank sitzt mit Tae-yong Shin ein Mann, der dem Deutschen in vielen Details ähnelt. Frisur, Kleidungsstil, Armband – alles gleich. Nur beim Erfolg kann Shin sein Vorbild (noch) nicht kopieren. "Er ist der beste Trainer der Welt. Mit ihm verglichen zu werden, ist eine große Ehre. Er zieht sich sehr modisch an und ist ein wunderbarer Mensch", sagt der "Jogi aus Asien."

Allerdings: Bei der WM in Russland setzt Löw auf schwarze, enge T-Shirts. Sein Gegenüber trägt noch die "2014er-Mode" – weißes Hemd.

