Löw über Lahm-Kritik: "Finde das nicht richtig"

Nach dem blamablen Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft hagelt es von allen Seiten Kritik. Zuletzt sorgte sogar Philipp Lahm, Weltmeister-Kapitän von 2014, mit Ratschlägen an DFB-Teamchef Jogi Löw für Aufsehen.

Lahm hatte dem 58-Jährigen zu einem anderen Führungsstil geraten. Löw solle weniger kollegial sein, einen Führungsstil der neuen Generation anwenden.

Der 58-Jährige reagierte darauf mit Unverständnis: "Ich habe es vernommen. Ich finde das in der Art und Weise so nicht richtig", kritisierte Löw am Freitag in Frankfurt. "Wir haben immer auf Vertrauen und Kommunikation gesetzt."

DFB analysiert WM-Aus

Löw hatte sich gemeinsam mit dem DFB-Teammanager Oliver Bierhoff und der DFB-Spitze zu einer detaillierten Analyse getroffen. Erste Ergebnisse wurden dem DFB-Präsidium am Freitag vorgestellt. Was genau besprochen wurde, teilte Löw nicht mit.

(wem)