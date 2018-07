Mandzukic: Über Russland von Juve zu Dortmund?

Die WM als Türöffner! Wer bei einer Endrunde glänzt, hat meistens danach einige Vertrags-Angebote vorliegen. Auch Mario Mandzukic könnte ein starkes Turnier auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber helfen. Der Ex-Bayern-Star ist bei Juventus nicht glücklich. Folgt der Wechsel zurück in die deutsche Bundesliga?

Tatsache ist: Mit drei Toren und einem Assist zeigte Mandzukic bei der WM auf. Bei Juventus gelangen ihm in der vergangenen Saison aber nur fünf Tore in der Serie A. Eine Bilanz, mit der weder er noch die "Alte Dame" glücklich sind. Zudem gibt es da noch die Sensations-Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. Für Mandzukic scheint also der Zeitpunkt gekommen, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und der könnte wieder in Deutschland beheimatet sein.

Dort soll sich Borussia Dortmund um den Torjäger bemühen. Die Schwarz-Gelben liebäugelten schon 2014 mit einer Verpflichtung, entschieden sich dann aber doch für Ciro Immobile. Jetzt soll es aber ein erstes Angebot für den Kroaten geben. Juve allerdings spekuliert auf eine höhere Ablöse für den 32-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft. Für Manzukic könnte es zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Bayern München geben. Dort spielte er von 2012 bis 2014, erzielte in 88 Partien 48 Tore.

