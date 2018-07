Maradona bietet sich als Argentiniens Teamchef an

Mit seinen bizarren Auftritten auf den Rängen prägte Argentiniens lebende Legende Diego Maradona die WM 2018 mit.

Doch mit dem Ausscheiden von Messi, Aguero und Co. verabschiedete sich auch Maradona wieder Richtung Südamerika, wo er in seiner venezolanischen TV-Show "De la Mano del Diez" ("Die Hand des Zehners") ein aufsehenerregendes Angebot raushaut. Auf die Frage, ob er sich den Job des argentinischen Teamchefs vorstellen kann, erwidert der 57-Jährige: "Ja, und ich würde ihn umsonst machen. Ich würde nichts dafür verlangen."

Maradona gilt seit langem als einer der schärfsten Kritiker des aktuellen Nationaltrainers Jorge Sampaoli, der bei der WM einer Meuterei seines Kapitäns Messi hilflos gegenüber stand. "Ich werde krank, weil alles, was wir mit viel Mühe aufgebaut haben, mal eben so zerstört wurde", giftet Maradona jetzt gegen Sampaoli.

Was der gute Diego aber verschweigt: Er war bereits von 2008 bis 2010 Argentiniens Teamchef – mit äußerst überschaubarem Erfolg. Im Viertelfinale der WM 2010 in Südafrika setzte es eine herbe 0:4-Pleite gegen Deutschland. Und ob er mit seinem zweifelhaften Lifestyle (Stichwort Kokain-Beutel im Privatjet beim Rückflug - hier geht's zur Story) der richtige Mann für so einen Posten wäre, darf auch stark bezweifelt werden...

(Heute Sport)