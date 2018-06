Maradona feiert mit Koks und Tequila im Flieger

Diego Maradona sorgt mittlerweile täglich für Schlagzeilen. Erst kürzlich erregte er mit einem besorgniserregenden Auftritt beim Spiel zwischen Argentinien und Nigeria für Aufsehen, musste sogar ins Krankenhaus.

Nun der nächste Skandal. Auf Instagram wurde ein Video veröffentlicht, dass den 57-Jährigen beim Essen in einem Privatjet zeigt. Der sichtlich gut gelaunte Maradona kippt dabei ein Stamperl Tequila mit seinem Ellbogen in sich hinein und bricht danach in Jubel aus. Aus die Hand Gottes wird der "Ellbogen Gottes."

Aufmerksamen Usern stach jedoch etwas ganz anderes ins Auge. Unter dem Fenster neben Maradona liegt ein großes, mit weißem Pulver gefülltes Baggie. Ob es sich dabei tatsächlich um Koks handelt, ist unklar. Nach seinen Auftritten in Russland deutet aber vieles darauf hin.

(heute.at)