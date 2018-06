Mario Götze muss seine Hochzeitsfeier absagen

Es sollte der schönste Tag des Lebens für den deutschen Fußballprofi Mario Götze und seiner Ann-Kathrin Brömmel werden. Das Paar wollte sich nach der standesamtlichen Hochzeit im Mai noch einmal das Ja-Wort geben. In einer romantischen Zeremonie in der Luxus-Finca "Jardin de Pedrissa" auf Mallorca.

In der Feier, die die kirchliche Hochzeit ersetzt – beide sind aus der Kirche ausgetreten – sollte vor rund 60 geladenen Gästen das Ehegelübde wiederholt werden. Die standesamtliche Trauung wurde nur im Kreise der engsten Familie abgehalten. Doch nun kommt alles anders, wie die Bild berichtet.

Der Termin war weise gewählt. Die Feier ist drei Tage nach dem WM-Finale angesetzt. Mario Götze, der davon ausgegangen war, im deutschen WM-Aufgebot zu stehen, hätte da wie seine DFB-Teamkollegen noch Urlaub gehabt, wäre erst verspätet ins Trainingslager seines Klubs Borussia Dortmund eingerückt.

Doch nach dem WM-Aus muss der 26-Jährige zum Start der Saisonvorbereitung erscheinen. Just am Tag der Hochzeitsfeier fliegt der BVB ins Trainingslager in die USA. Ein Verzicht darauf scheint unmöglich. Götze, der Deutschland 2014 noch zum WM-Titel geschossen hatte, kämpft nach überstandener Stoffwechsel-Erkrankung und Formschwäche um seine Karriere...

