Mbappe: Schlägerei mit Neymar & Paris-Abschied?

Kylian Mbappe und Neymar sind nicht die besten Freunde. Das wird sich auch nach der WM wohl nicht ändern. Während Mbappe mit Frankreich gegen Belgien um den Finaleinzug kämpft, musste Neymar mit Brasilien im Viertelfinale die Koffer packen. Fest steht: Nach der Endrunde treffen sie sich bei ihrem Arbeitgeber Paris Saint-Germain. Dort flogen zwischen beiden schon die Fetzen. Verschärft sich der Konflikt nun?

Prügelei der Stars



Bereits im Februar soll es laut "El Pais" eine wilde Prügelei zwischen Mbappe und Neymar gegeben haben. Der Grund: Beim 1:0 gegen Toulouse soll der Brasilianer den Ball vor seinem Tor nicht an Mbappe abgespielt haben, was diesen extrem empörte. Denn bereits zuvor hatten sich Neymar und sein Landsmann Dani Alves über ihn lustig gemacht. Konkret verglichen die beiden Mbappe mit Donatello von der Zeichentrick-Serie "Turtles", angeblich sei eine Ähnlichkeit vorhanden. Alves postete ein Foto von Donatello auf Instagram und schrieb dazu: "Donatello ist ja schnell, oder?"

Mbappe vor Abgang?



Die Art und Weise, wie die Klub-Bosse in Paris mit dem Konflikt umgehen, trägt nicht zur Entspannung der Situation bei. Sie wollen einen der Streithähne loswerden, und zwar Mbappe. Obwohl er als der Shootingstar der WM gilt, will die Klubführung an Neymar als den großen Superstar festhalten. Angebote für Mbappe sollen freilich schon eingegangen sein. So meldeten bereits Real Madrid, Manchester United, Manchester City, und Chelsea Interesse an. Der Preis hat es allerdings in sich. Paris fordert 300 Millionen Euro inklusive Gehalt.

