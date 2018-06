150 Millionen Euro! Real jagt einen Serbien-Star

Julen Lopetegui führte Spanien zur WM, durfte aber in Russland kein einziges Spiel als Teamchef erleben. Noch vor dem Auftaktmatch gegen Portugal (3:3) kam heraus, dass er der neue Coach von Real Madrid wird. Die Folge: sofortiger Rauswurf und Abreise nach Spanien. Im Gepäck hat er aber einen Zettel mit Wunschspielern. Einer davon läuft bei der WM für Serbien auf.

Mega-Angebot



Und zwar Sergej Milinkovic-Savic. Der Mittelfeld-Spieler absolvierte 35 Serie-A-Partien für Lazio Rom, erzielte zwölf Tore und vier Assists. Bei Serbiens 1:0-Auftaktsieg gegen Costa Rica stand er in der Startelf und spielte durch. Der Vertrag des 23-Jährigen bei Lazio läuft noch bis 2022. Real will für ihn viel Geld in die Hand nehmen. Ein Angebot von 150 Millionen Euro steht im Raum.

United hofft



Milinkovic-Savic ist aber nicht nur im Visier der Königlichen. Auch Manchester United hat bereits Interesse angemeldet. Allerdings soll Coach Jose Mourinho nicht gewillt sein, eine derart hohe Ablösesumme zu zahlen. Real ist also in der Favoritenrolle, noch im Laufe der Woche sollen die konkreten Verhandlungen starten.

