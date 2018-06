Mehrere Ägypter jagen Russland-Fan nach Pleite

Mo Salah alleine sollte nicht genügen. Der Superstar kehrte nach seiner Schulterverletzung am Dienstag zurück, startete für Ägypten gegen Russland. Nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Uruguay (ohne Salah) setzte es auch gegen den Gastgeber eine Niederlage (1:3). Salah traf per Elfmeter zum Ehrentor.

Damit müsste für die Nordafrikaner schon ein kleines Wunder her, um noch ins Achtelfinale zu kommen.

Die Fans waren dementsprechend sauer. Viele hatten die lange Reise nach Russland angetreten, um ihr Team anzufeuern. Es folgte die große Ernüchterung.

Ein Video der enttäuschten Anhänger machte kurz nach Abpfiff in den Social Media die Runde. In Sankt Petersburg wartete rund ein Dutzend Ägypter an einer Fußgänger-Ampel. Auf der anderen Straßenseite schwenkte ein Russe voller Freude über den Sieg eine Russland-Fahne.

Das empfanden die Ägypter wohl als Provokation. Die Ampel schaltete auf grün, die Fans sprinteten los. Das Video endete, bevor die Fans den Russen erreichten. Dieser hatte noch die Flucht angetreten. Es ist nicht überliefert, ob ihn die Ägypter attackierten, ihm nur einen Schrecken einjagen wollten oder sie sich gar einen Scherz erlaubten. Wir hoffen auf Letzteres und, dass es allen Protagonisten gut geht.

(Heute Sport)