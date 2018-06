Messi oder Griezmann! Ein Star fliegt nach Hause

Messi und Argentinien zitterten gegen Nigeria bis in die 86. Minute. Ronaldo und Portugal hätten ihr Achtelfinale-Ticket in der Nachspielzeit beinahe noch an die Iraner verloren.

Heute sind die zwei besten Fußballer der letzten Jahre wieder im Einsatz. Geht es nach den Buchmachern, sind deren Teams in den Achtelfinales gegen Frankreich und Uruguay nicht die Favoriten.

Obwohl die Superstars mit Ausnahme von Ronaldo beim 3:3 gegen Spanien noch nicht wirklich überzeugt haben, standen sie in der Vorrunde im Fokus. Mit 15 (Ronaldo) und 14 (Messi) abgegebenen Schüssen befinden sich die beiden in den Top 4 der Spieler mit den meisten Abschlussversuchen. Außerdem gehören Ronaldo (13 Fouls) und Messi (10) zu den fünf meistgefoulten Spielern des Turniers.

Heute führt ihre Reise entweder in den Viertelfinale – oder nach Hause.

Frankreich - Argentinien, 16 Uhr

Das Duell der "Spanier"

Argentinien gegen Frankreich ist auch das Duell zwischen Antoine Griezmann und Lionel Messi. Mit den Nationalteams trafen sie noch nie aufeinander, bei ihren Clubs in Spanien hingegen schon: Barcelona gegen Atletico Madrid gehört zu den attraktivsten Partien in "La Liga". An der WM enttäuschten bisher beide Offensivkünstler, sie trafen je nur einmal.

Messi stand zwar 2014 im WM-Finale, hat aber in der K.o.-Phase der WM noch nie ein Tor erzielt. "Ich bin sicher, mein gewohntes Level noch zu erreichen", sagt Griezmann auf der anderen Seite, "schon an der EM vor zwei Jahren lief es mir erst ab der K.o-Phase gut." Dort hatte er sich noch die Torschützenkrone geholt.

Frankreich und Argentinien waren in der Gruppenphase sowieso noch auf Sparflamme unterwegs:

Die Minimalalisten

Erst je drei Tore haben Frankreich und Argentinien erzielt. Zum Vergleich: Die Schweiz traf bereits 5 Mal, auch Teams wie Tunesien, Senegal oder Japan waren offensiv erfolgreicher unterwegs. Nur: Für die Achtelfinales reichte es dennoch – und das ist das Einzige, was zählt.

Die Direktbegegnungen

Bisher gab es das Duell Frankreich-Argentinien erst zweimal an einer WM. Die Südamerikaner blieben 1930 und 1978 Sieger. Das letzte Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Jahr 2009. Messi schoss dabei den Treffer zum 2:0-Endstand. Von 10 gespielten Partien gewann Argentinien ganze 6, 3 endeten Unentschieden, nur einmal siegte Frankreich (1971).

Uruguay - Portugal, 20 Uhr

Der Unbezwungene

Fernando Muslera, Uruguays Torhüter, ist bisher noch unbezwungen. Das liegt einerseits an den 7 gezeigten Paraden. Andererseits kann er auf eine starke Abwehr zählen, Uruguay hat als einziges der 32 Teams in der Vorrunde keinen Gegentreffer zugelassen. Diego Godin und José Gimenez, die beiden Innenverteidiger von Atletico Madrid, sind die Stützen.

Der Schnellstarter

Sie werden gegen Portugal wohl vor allem von einem Mann gefordert, den sie vom Ligaalltag bestens kennen: Cristiano Ronaldo. Die Uruguayer sind gut beraten, von Beginn an wach zu sein. Denn: Zwei Tore fielen in der Gruppenphase noch vor Ablauf der 5. Spielminute. Der Torschütze: Zweimal Cristiano Ronaldo.

Die Direktbegegnungen

Es ist der erste Turnier-Duell der beiden Teams. Von zwei Testspielen gewann Portugal eines, das andere endete ohne Sieger. Heute wird es ganz sicher einen geben.



(Heute Sport)