Mexiko-Star Chicharito erklärt "Escort-Skandal"

Kurz vor Beginn der Fußball-WM haben es die mexikanischen Nationalspieler krachen lassen. Zahlreiche Spieler sollen mit 30 Escort-Damen den 1:0-Testspielsieg über Schottland in Mexico City gefeiert haben ("Heute" berichtete). Sogar ein Video der besagten Nacht kursiert im Netz.

Nun spricht Topstar Chicharito, aktuell bei West Ham unter Vertrag, über den Vorfall – und outete sich als Party-Initiator. "Es war ein Treffen anlässlich meines Geburtstags. Wir haben den Tag frei gehabt und ich habe die Spieler eingeladen. Alle kamen, außer Chuy Corona. Es kamen immer mehr Gäste und jeder ging, wann er wollte", verrät der 30-Jährige. Nachsatz: "Das waren keine Escort-Girls, das ist eine Respektlosigkeit! Wir haben nichts Schlimmes gemacht, es war unser freier Tag. Aber wir werden das nicht wiederholen."

Herrera wollte für WM absagen

Vor allem Hector Herrera nicht. Als der "Skandal" aufflog, verließ der Porto-Kicker das WM-Vorbereitungscamp und reiste in die Wahlheimat, um sich bei seiner Ehefrau zu entschuldigen. Sogar den Verzicht auf die WM soll er angeboten haben.

Das Teamgefüge ist angeschlagen. So sollen die Namen einiger Kicker, die ebenfalls am wilden Treiben teilnahmen, verheimlicht worden sein. Auch sportlich läuft es nicht rund. Den letzten Test gegen Dänemark verlor man mit 0:2. Mexiko bestreitet das erste WM-Gruppenspiel am 17. Juni gegen Deutschland.

Seriously .. World Cup preparations for the Mexico team pic.twitter.com/GtoXk5eIwK — B.O.A.T® (@BOYOFALLTALENTS) 8. Juni 2018

(red.)