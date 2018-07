Morddrohung an WM-Star wegen vergebenem Elfer

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2018 im Elfmeterschießen gegen Kroatien wird Dänemarks Nationalspieler Nicolai Jörgensen in den sozialen Netzwerken übel beschimpft. Der Tiefpunkt: Morddrohungen.

Unter einem Instagram-Post des Angreifers schrieben Leute: "Tod für Jörgensen". "Du hast alles zerstört für Dänemark, du Schwein". Jörgensen hatte im Elfmeterschießen nicht getroffen – so wie zwei weitere Mitspieler. Bei Kroatien scheiterten zwei Schützen. Das reichte zum Viertelfinal-Einzug.

Der dänische Verband stellte sich hinter den Spieler und kritisierte bei Twitter die Beschimpfungen auf das Schärfste. "Unsere Gesellschaft darf Todesdrohungen nie akzeptieren – weder an WM-Stars, Politiker oder andere. Das ist total inakzeptabel und unanständig. Wir melden den Fall der Polizei, um diesen Wahnsinn zu stoppen", hieß es in einem Post am Dienstag.

(Heute Sport)