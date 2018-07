Muss Modric als Weltmeister hinter Gitter?

Fünf Spiele hat Kroatien in Russland bestritten, drei Mal wurde Luka Modric zum „Man of the Match“ gewählt. Der Real-Kicker hat damit sehr gute Chancen, bester Spieler der WM zu werden.

Nach dem Turnier droht dem 32-Jährigen jedoch Ungemach. Der Topstar muss sich wegen Falschaussage vor Gericht verantworten – ihm droht sogar eine mehrjährige Haftstrafe.

Hintergrund: Modric war einst Klient von Zdravko Mamic, der zeitgleich Präsident von Dinamo Zagreb und Spieleragent war – und in seiner Doppelfunktion zahlreiche krumme Deals abschloss. Mamic wurde verurteilt, floh nach Bosnien und wehrt sich gegen die Auslieferung. Modric wurde im Prozess live im TV als Zeuge verhört – und später wegen Falschaussage selbst angeklagt. Viele Fans in der Heimat sind seitdem äußerst schlecht auf ihn zu sprechen.

Kroatiens WM-Kader

Für Wirbel sorgt auch Ognjen Vukojevic. Der Ex-Austrianer ist nach seinen Ukraine-Parolen nicht mehr Teil der kroatischen Delegation.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)