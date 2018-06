Nach 0:1! Peinliches Fan-Selfie von deutschem Star

WM-Start verpatzt! Erstmals seit 36 Jahren verlor Deutschland das WM-Auftaktspiel bei einer Fußball-WM.

Nach dem 0:1 gegen Mexiko ist der Titelverteidiger unter Druck.

"Ich mache mir Sorgen", gab Mats Hummels zu. "Jetzt brauchen wir Siege gegen Südkorea und Schweden", stellte Toni Kroos klar.

Teamchef Jogi Löw: "Die Situation ist ungewohnt. Wir spüren Widerstand, müssen uns jetzt auf unsere Stärken besinnen."

Hummels kritisiert, Brandt grinst

Der Umgang mit der Auftaktpleite war nicht sonderlich professionell. Während Mats Hummels ein Machtwort in die TV-Kameras sprach und die fehlende und schlechte Defensivarbeit seiner Mitspieler anprangerte, posierte ein anderer grinsend für Fan-Selfies.

WM-Debütant Julian Brandt hatte im Finish den Ausgleich am Fuß, traf aber in Minute 89 mit einem sehenswerten Weitschuss nur die Außenstange. Nach Schlusspfiff sind alle Deutschen enttäuscht und gefrustet.

Nur einer nicht: Leverkusen-Angreifer Brandt ist am Weg in die Kabine, wird von einem Fan auf der Tribüne um ein Foto gebeten. Brandt nimmt das Smartphone des Fans in die Hand, stellt sich für das Selfie bereit, streckt den Arm aus, grinst – und knipst.

Brandt: "Leute regen sich über Kleinigkeiten auf!"

Gegenüber der "Bild" erklärt er die Situation: „Klar, ist nach so einer Niederlage viel Frust, da regen sich viele Leute über Kleinigkeiten auf. Ich wollte in den Spielertunnel, da kam der kleine Junge und hat geschrien. In der Sekunde denkst du gar nicht darüber nach. Du tust dem Kleinen den Gefallen oder halt nicht. Ich hab das Handy genommen und das Selfie gemacht. Ich hab mir nichts dabei gedacht.“

(Heute Sport)