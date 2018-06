Nach Patzer: Spanien-Fans fordern Aus für De Gea

Goalie-Patzer kommen immer wieder vor – und sie sorgen für heftige Reaktionen. Das sah man bei den Aussetzern von Liverpools Loris Karius im Champions-League-Finale, und nun bei einem Missgriff von Spaniens David De Gea gegen Portugal. Die Fans sind mit ihrem Schlussmann alles andere als happy.

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

Was war passiert? Im Duell mit dem Nachbarland stand es 1:1, als Superstar Cristiano Ronaldo einen vermeintlich harmlosen Ball auf das Tor der Spanier abfeuerte. Doch De Gea konnte die Kugel nicht stoppen – 1:2. Am Ende gab es beim 3:3 für beide einen Punkt.

In Spanien ist jetzt eine heftige Diskussion um De Gea entbrannt. Bei einer Online-Umfrage der Sportzeitung "As" stimmten nur 38,4 Prozent der Fans dafür, dem Schlussmann auch im zweiten Gruppenspiel gegen den Iran am Mittwoch das Vertrauen zu schenken. 49,8 Prozent der Fans wollen Bilbao-Keeper Kepa im Tor sehen, 11,8 Prozent fordern Oldie Pepe Reina.

Teamchef Fernando Hierro stärkt De Gea den Rücken. "Wir haben keine Zweifel an ihm. Er ist ein Weltklassetorwart, wir sind glücklich, dass wir einen Spieler seines Kalibers haben." Kapitän Sergio Ramos meint auf Twitter: "Es geht nicht darum, nie Fehler zu machen, sondern darum, nie aufzugeben."

