Nächstes Traumtor! Auch Belgien trifft aus der Ferne

Russland scheint ein guter Boden für sehenswerte Tore aus der Distanz zu sein. Beim 3:0-Erfolg von Belgien gegen WM-Neuling Panama stellte Dries Mertens am Montag mit einem herrlichen Volley die Weichen auf Sieg (siehe unten). Nicht der erste Weitschuss, der den Weg in die Maschen fand.

Bereits im Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien (5:0) trafen Denis Cheryshev und Aleksandr Golovin per Weitschuss. Portugal-Star Cristiano Ronaldo ließ beim 3:3 gegen Spanien einen sensationellen Freistoß ins Kreuzeck folgen.

Ins Rennen um das schönste Tor der WM stiegen am Sonntag zwei weitere Spieler ein. Der Serbe Aleksandar Kolarov versenkte einen Freistoß zum 1:0-Sieg über Costa Rica. Brasiliens Coutinho traf beim 1:1 gegen die Schweiz per Weltklasse-Schlenzer.

Am Montag setzte Dries Mertens von Belgien einen drauf.

Belgium take the lead with this stunning volley. #BELPAN pic.twitter.com/lnP8yEnIML