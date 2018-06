Neuer rechnet ab: "Wären in K. o.-Phase gescheitert"

Mit einer blamablen 0:2-Niederlage gegen Südkorea war das historische Aus der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde besiegelt. Erstmals scheiterte eine DFB-Auswahl in der WM-Vorrunde. Der Weltmeister steht als Gruppen-Letzter vor einem Scherbenhaufen.

Laut Kapitän Manuel Neuer hätte sich die deutsche Elf auch keinen Aufstieg verdient. "Bei uns war die Bereitschaft und der unbedingte Wille, hier bei der WM etwas reißen zu wollen, nicht groß genug. Wir haben es uns nicht verdient. Erbärmlich", schüttelte der vierfache Welttorhüter im ZDF den Kopf.

"Out in K. o.-Phase"

Der sonst so souveräne Rückhalt der deutschen Abwehr hatte selbst stark verunsichert gewirkt. Ein Sinnbild für seine Mannschaft, die der 32-Jährige als Kapitän anführt. "Selbst wenn wir es heute geschafft hätten, wäre in der K. o.-Phase, beim nächsten oder übernächsten Spiel, Halt gewesen", ist Neuer überzeugt.

Keine Rede mehr vom Ziel Titelverteidigung. "Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt. Dass wir sagen: Das ist die deutsche Mannschaft, wie wir schon Fußball gespielt haben. Da müssen wir uns in die Kritik nehmen. Wir sind dafür verantwortlich", so der Kapitän.

(wem)