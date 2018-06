Neymar erklärt seine Tränen nach dem 2:0-Sieg

"Das Weinen war aus Freude, aus Überwindung, wegen des Durchhaltens und des Siegeswillens", lüftet Neymar das Geheimnis hinter seinen Tränen.

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

Am Freitag saß er nach dem Abpfiff der Partie gegen Costa Rica minutenlang auf dem Rasen und vergrub sein Gesicht in seinen Händen. Neymar weinte, obwohl Brasilien das Match durch zwei Tore in der Nachspielzeit doch noch 2:0 gewonnen hatte.

Philippe Coutinho und Neymar glänzten als Torschützen und besorgten für Brasilien den ersten Sieg bei der WM 2018.

Es war ein hochemotionales Spiel, speziell für Neymar. Vor dessen Treffer wurde ihm ein Elfmeter zunächst an-, nach dem Videostudium wieder aberkannt. Grund: Schwalbe. Zudem sah er später Gelb, weil er vor Zorn den Ball auf den Boden donnerte.

(Heute Sport)