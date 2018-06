Neymar läuft heute mit 350-Millionen-Angebot auf

Fußball-Superstar Neymar bereitet sich mit der brasilianischen National-Elf auf die WM in Russland vor. Am Freitagabend landete die Selecao in Wien, checkte im noblen "Ritz-Carlton" ein. Heute (16 Uhr) steigt im Happel-Stadion der Test gegen Österreichs Nationalteam.

Neymar hat etwas ganz besonderes mit im Gepäck: ein Mega-Angebot von Real Madrid. Die "Königlichen" wollen den brasilianischen Spielmacher unbedingt nach Madrid holen. Dafür sind sie bereit, so tief in die Tasche zu greifen, wie noch kein Klub zuvor. Der teuerste Spieler der Welt soll noch viel teurer werden.

Mega-Angebot von Real

Real bietet für Neymar eine Ablösesumme von 350 Millionen Euro, wie die Sun berichtet. Der 26-Jährige hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel mehr als 300 Millionen Euro stehen, die allerdings erst ab dem 1. September wirksam ist. Real möchte allerdings unbedingt in der kommenden Sommertransferperiode zuschlagen, bietet deshalb 350 Millionen Euro. Sogar eine Trennung von Superstar Cristiano Ronaldo ist eine Option, um den Deal zu verwirklichen.

Der Wechsel soll Real auch selbst noch versüßt werden. Mit einem Ausrüster-Wechsel. Nike, wo Neymar unter Vertrag steht, soll künftig die Trikots des "Weißen Balletts" herstellen und Adidas ablösen. Den Madrilenen ist schon lange ein Dorn im Auge, dass Erzrivale FC Barcelona vom amerikanischen Sportartikelhersteller die Rekordsumme von 150 Millionen Euro erhält.

Neymar soll so das Gesicht einer großen Werbekampagne werden. Damit könnten sich die Madrilenen wohl auch das fürstliche Neymar-Gehalt von 45 Millionen Euro leisten.

(wem)