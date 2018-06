Neymar weint am Platz nach Tor und Zittersieg

Aufatmen in Brasilien! Nach dem 2:0-Zittersieg fiel vor allem von Superstar Neymar riesiger Druck ab. Die Erleichterung beim PSG-Star war so groß, dass er nach dem Schlusspfiff noch am Feld in Tränen ausbrach.

Neymar stand gegen Costa Rica im Mittelpunkt. In der ersten Halbzeit wurde er gehörig abgeklopft, im zweiten Durchgang wurde eine Elfer-Schwalbe des PSG-Superstars vom Video-Schiedsrichter entlarvt.

Als alles nach einem 0:0 aussah, erlöste Philippe Coutinho die Selecao mit seinem 1:0 in der Nachspielzeit. Neymar selbst legte noch in der 97. Minute das 2:0 nach, dann wurde gejubelt und auch heftig geheult.

Brasilien ist mit zwei mäßigen Leistungen ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale gelungen.

