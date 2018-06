Niemand hat so viele Elfer verschossen wie Ronaldo

Portugal zitterte sich ins Achtelfinale der WM. Gegen den Iran reichte ein müdes 1:1 für die Qualifikation. Der Gruppensieg ging an Spanien, der Achtelfinal-Gegner heißt daher Uruguay. Der Iran ließ die große Chance auf das 2:1 aus, das für Superstar Cristiano Ronaldo und Co. das Aus bedeutet hätte.

Ronaldo kam mit einem blauen Auge davon. Der Held, der in den ersten beiden Partien schon vier Tore geschossen hatte, hätte zum Buhmann werden können. Denn ausgerechnet er hatte die große Möglichkeit ausgelassen, das Spiel mit dem zwischenzeitlichen 2:0 vorzuentscheiden.

Ronaldo scheiterte beim Elfmeter. Ein Rekord – er ist der erste und bisher einzige Portugiese, der bei einer WM einen Elfer verschossen hat.

Im Auftakt-Match gegen Spanien hatte er vom Punkt noch getroffen.

Bei Real Madrid ist Ronaldo als sicherer Schütze bekannt. Bei Groß-Events schwächelt der sonst so nervenstarke Portugiese aber ein wenig. Von seinen vier Elfmetern bei Welt- und Europameisterschaften landeten zwei im Tor (Iran WM 2006, Spanien WM 2018), einer in den Armen des iranischen Torhüters (WM 2018), einer neben Österreichs Robert Almer an der Stange (EM 2016) – nur 50 Prozent Trefferquote!

Des einen Leid, des anderen Freud':





