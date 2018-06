Nigerias WM-Trikot nach zwei Minuten ausverkauft

Riesen-Run auf das grüne Shirt mit den Zacken: Am Donnerstag um 9 Uhr (Schweizer Zeit) wurde das Trikot der nigerianischen Nationalmannschaft zur Bestellung freigegeben. Um 9.02 Uhr war es bereits ausverkauft.

Vor dem Nike-Store in London, wo das Trikot ebenfalls angeboten wurde, hat sich eine lange Schlange gebildet, wie Bilder auf Twitter zeigen:

The queue for Nigeria's World Cup kit by Nike. 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2GVHXg5Kio— #ThisIsNigeria (@I_am_fabebe) 1. Juni 2018

Online wurde es bereits rund drei Millionen Mal vorbestellt. Das Trikot kostet 85 Euro, der ganze Trainingsanzug 175 Euro.

Das Trikot ist eine Hommage an die Weltmeisterschaft 1994. Damals schafften es die "Super Eagles", so wird die nigerianische Nationalmannschaft genannt, bis ins Achtelfinale – dort scheiterten sie an Italien.

Beliebte Außenseiter

Warum ist das nigerianischen Trikot so begehrt? Steve Schennach, Marketingleiter von Ochsner Sport, erklärt sich den Hype so: "Trikots von Außenseitern sind bei unseren Kunden immer beliebt." Dazu zählten etwa Japan, Costa Rica oder der Iran.

"Mit den Trikots will man am Public Viewing unter den Portugal- und England-Trikots etwas auffallen." Ob die Nigeria-Trikots auch bei Ochsner Sport heiß begehrt sind, kann der Marketingleiter mangels Zugriff auf das System angesichts des Wochenendes nicht abklären

Nigeria steht am 16. Juni erstmals auf dem WM-Rasen in Russland. Der Gegner heißt Kroatien.

(Heute Sport)